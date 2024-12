Oasport.it - LIVE Skicross, Val Thorens 2024 in DIRETTA: fuori Deromedis e Tomasoni, a breve Jole Galli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:14 En plein francese in quarti di finale! Dentro anche Jay, insieme a Drury. Adesso le donne.13:13 Ultimo ottavo di finale maschile. Poi i quarti femminili!Kevin Drury (CAN)Tim Hronek (GER)Alexix Jay (FRA)Daniel Paulus (CZE)13:12 Passano Aujeski e Tchinavorian. Purtroppo out anche, restato sempre in quarta posizione senza trovare spazi.Si parte! Forza Federico.13:11 Ci si copre in partenza, motoslitta appena giunta a soccorrere il povero Cook.13:07 Ancora niente via libera, Cook tristemente seduto sulla neve, in attesa di soccorsi. Problemi al ginocchio, pare.13:06 Start List del 7° ottavo maschile, durissimo per il secondo azzurro in gara:Johannes Aujerski (AUT)Melvin Tchinavorian (FRA)Tobias Baur (SUI)FEDERICO(ITA)13:05 Ci si ferma per soccorrere Cook, altra pausa proprio prima di