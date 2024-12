La prestazione di Werner non è accettabile dice Postecoglou

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-13 09:14:30 Ecco quanto riportato poco fa:L’allenatore del Tottenham Angeha detto che ladell’attaccante Timonell’1-1 contro i Rangers “non era”.Il 28enne ha iniziato sulla sinistra dell’attacco degli Spurs a Ibrox, ma è stato sostituito a metà tempo, con il sub Dejan Kulusevski che alla fine ha segnato un bel pareggio.Un punto per la squadra di Premier League che li mantiene al nono posto nella fase a gironi di Europa League e in una posizione forte per assicurarsi un piazzamento tra i primi otto, che guadagna l’accesso diretto agli ottavi, ma mentrelo ha definito un “importante punto”, era frustrato dal prestatario dell’RB Lipsia.“Sì, solo tattico. Non stava giocando neanche lontanamente al livello che avrebbe dovuto”, ha dettoquando gli è stato chiesto del ritiro didurante l’intervallo.