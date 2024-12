Liberoquotidiano.it - "Io da eroe a mostro, così mi hanno mollato": Leonardo Caffo, bordate contro sinistra (e Chiara Valerio)

Chissà cosa penserebbe il filosofo Michel de Montaigne degli amici didi. Di quelli che, prima della sentenza di primo grado, si professavano liberi pensatori garantisti. Dopo la condanna a 4 anni per lesioni e maltrattamenti all'ex compagna,sembra essere rimasto solo. Ora sembra che non ci sia più spazio sulle pagine dei giornali perle sue opinioni,come sembrano non esserci più sedie libere nei salotti progressisti della Tv e dell'editoria italiana. Ma per, «la filosofia e la cultura la fanno persone con contraddizioni, perché se uno si leggesse le biografie dei pensatori, non troverebbe di certo persone come Carlotta Vagnoli», spiega a Libero. Si è sentito abbandonato da chi prima la sosteneva? «Non considerostrano che, alla luce di una condanna, si possa dubitare della mia buona fede.