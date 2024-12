Zonawrestling.net - Il sacrificio di Bianca

Non possiamo non apprezzare l’enorme sforzo profuso daBelair nell’ultimo anno. Sin da quando è stata affiancata come “guida” alla neoarrivata Cargill, col preciso compito di farle metabolizzare il modo di operare in WWE, di rendere i suoi match all’altezza, ed ora, di portare avanti la carretta in sua assenza.è davvero straordinaria in questo. Riesce a tenere alta l’attenzione sui titoli di coppia che, proprio con Jade, condivide da diverse settimane. Purtroppo uno sfortunato incidente ha costretto l’amazzone di Gifford ad una operazione che la terrà fuori per un tempo indefinito. Proprio nel momento in cui il loro cammino si fa più impervio, con l’arrivo della Royal Rumble e, poco dopo, di Wrestlemania 41. E scrivo che questo era il loro momento “caldo” perché non sono l’unico a sospettare una loro resa dei conti al Grandaddy of them All.