Gamberorosso.it - I 10 migliori Trebbiano d'Abruzzo scelti dal Gambero Rosso (con una new entry Tre Bicchieri)

Leggi su Gamberorosso.it

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare l’del vino ci raccontano di una regione proiettata verso il futuro. Il “Modello” sta cercando di ridisegnare la produzione regionale con l’intento di alzare l’asticella della qualità, tentando di mettere le distanze tra un numero sempre più alto di produttori che puntano su vini identitari e territoriali e gli imbottigliatori, che, invece, hanno come solo obiettivo la quantità (spesso a prezzi troppo bassi).Dopo aver parlato deiMontepulciano e Cersauolo, qui ci concentriamo sul, che stupisce quando inizia a prendere qualche anno sulle spalle. Amorotti, Masciarelli e La Valentina sono i produttori che secondo noi hanno meglio interpretato il vitigno nei nostri assaggi di quest’anno, cui si aggiunge la famiglia Spinelli, anche loro per la prima volta nel club dei Tre: ridisegnando la produzione aziendale sono arrivati a proporre uno straordinariod’