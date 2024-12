Iltempo.it - Guerra e migranti. Le ragioni assurde dei sindacati

Attenzione perché qui siamo nella metafisica pura, lontano anni luce dal pianeta terra, dalla realtà e dal buon senso. Oggi milioni di italiani subiranno le conseguenze di uno sciopero generale che riguarda il settore dei trasporti: fatto incontrovertibile. Le motivazioni che conducono iUsb e Al Cobas alla proclamazione dello sciopero sono contenute in un documento ufficiale e sono ventidue: si, proprio ventidue. Detto documento è prova inoppugnabile di un'agitazione sindacale tutta centrata su questioni politiche, figlia di una volontà tipica di un partito e poco o nulla sensata per un'organizzazione a difesa dei lavoratori. Chi ne dubita legga qui di seguito. Motivazione 1 dello sciopero: «Contro la politica economica del Governo Meloni esplicitata nella manovra economica per il 2025».