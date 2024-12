Ilrestodelcarlino.it - Guastalla-Luzzara, derby ad alta quota. Il Nubilaria rischia con la Sampolese

È ildella Bassa tra Saturno(14) e Aquila(10), in programma alle 21, uno dei big match dell’ottava giornata di Divisione Regionale 2, coi padroni di casa decisi a mantenere la loro corsa in solitaria a punteggio pieno. Alle 21,15 spazio alla(12), seconda della classe, impegnata in casa col(2), mentre alle 21,30 sfida interessante a Campagnola (8), dove arriva l’Heron Bagnolo (6). Alle 21,45 tocca all’Icare Cavriago (8), che cerca il quinto successo di fila ospitando Sant’Ilario (8); nell’anticipo primo successo per la Bibbianese (2), che piega 86-82 all’overtime la Go Basket (4), mentre domenica chiude il quadro il posticipo delle 18 tra Gazze Canossa (10) e Castelnovo Monti (2). Nel girone modenese-bolognese la Berrutiplastics Torre (8) gioca alle 21,15 sul parquet della Fortitudo Crevalcore (2); alle 21,20 Castellarano (8), reduce dal successo nel recupero infrasettimanale su Scandiano, ospita il Moba Sasso Basket (8), mentre alle 21,30 la già citata Scandiano (4) è impegnata a Carpi con la Nazareno (2).