Giugliano, al via la rimozione dei rifiuti dal campo rom

Tempo di lettura: < 1 minutoUn’operazione distraordinaria diè in corso alrom di via Carrafiello, a. La struttura sorge nell’area che rientra nel perimetro della cosiddetta ‘Terra dei fuochi’, posta al confine tra le province di Napoli e Caserta. Sul posto sono presenti il sindaco di, Nicola Pirozzi; don Maurizio Patriciello ed il prefetto di Napoli, Michele di Bari. Con numerosi mezzi si stanno rimuovendo i– di vario genere – che sono stati accumulati negli ultimi tempi. L’operazione è scattata anche a seguito della segnalazione delle forze di polizia che svolgono servizio di vigilanza nel vasto territorio del Comune di. “Giorno dopo giorno dobbiamo avere come priorità assoluta la pulizia del territorio“, ha sottolineato il prefetto che ha voluto sottolineare con soddisfazione l’azione sinergica tra le gli uomini dell’Esercito, impegnati nell’operazione ‘Terra dei fuochi’ e le forze dell’ordine.