Design e natura | Arredare gli spazi aperti con il verde

Piante da esterno: dove l’architettura incontra la. La guida completa per la cura deglioutdoorCari Lettori,Progettare un terrazzoè un’opportunità fantastica per creare unoo esterno che diventa un angolo di relax, bellezza e. Le piante giuste possono trasformare un terrazzo in un’oasi, ma è importante scegliere quelle adatte in base alle condizioni climatiche, all’esposizione solare e al tipo di cura che si desidera dedicare.Ecco brevi indicazioni su alcune delle piante più adatte per i balconi/terrazzi e piccoli giardini, suddivise per tipo di esposizione e stile.Se il vostro terrazzo è esposto al sole diretto per gran parte della giornata, è fondamentale scegliere piante che tollerano il calore e l’esposizione al sole.Le piante grasse e succulente sono ideali per gli ambienti molto soleggiati perché sono resistenti alla siccità e amano il sole.