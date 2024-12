Lettera43.it - Da creator a demure, nella Treccani 5 parole nate su TikTok

I social media alimentano il lessico e l’evoluzione della lingua italiana. La, in un evento a Milano, ha infatti presentato le cinque nuovesuche sono entrate nelle pagine dell’enciclopedia centenaria. Si tratta di neologismi nativi della Gen Z capaci di diffondersi a macchia d’olio siacomunicazione online sia in quella tradizionale, così da divenire simbolo di un continuo cambiamento influenzato dalla creatività e dall’inclusività. «La lingua sta cambiando, credo che oggi ci sia un modo differente di leggere e usare la cultura», ha spiegato Massimo Bray, direttore generale di. «Attenzione: differente, non peggiore. Si prenda per esempio il fenomeno del BookTok che, da parola riconosciuta nel 2023 è diventata community, istituzione ed espressione per la condivisione dell’amore per i libri».