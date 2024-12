Ilrestodelcarlino.it - Chiaravalle torna da Siracusa con un ko

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

3419 TEAMNETWORK : Marino 1, Sciorsci 2, Zungri 2, Cantore 1, Pauloni 2, Fasanelli, Sortino, Vinci 4, Mesanovic 1, De Luca 3, Guggino 5, Sanek 1, Hermones, L. Mantisi 3, Karanovic 3, Angiolini 6. All. Garralda. PUBLIESSE: Sanchez, Morettin 2, Vichi, Del Curto 1, Brutti 3, Vieira, Hammouda 5, Di Domenico 6, Verdino 1, Solustri, Sampaolo, Cuello, Babbini 1, Ballabio, Santinelli. All. Guidotti. Arbitri: Di Domenico-Fornasier. Niente da fare per. Troppo forte l’Albatro per una Publiesse scesa in Sicilia incerottata. Il girone di ritorno inizia con una sconfitta, forse eccessiva. Guidotti deve rinunciare ai fratelli Cuello, capitan Ceresoli, Vieira e Santinelli. I siciliani, tra i favoriti per la vittoria dello scudetto, diventano così uno scoglio veramente troppo difficile da superare.