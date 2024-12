Sport.quotidiano.net - Calcio Prima categoria. San Gimignano in difficoltà. Mister Molfese chiede rinforzi pesanti

Sangi per favore rialzati. O meglio tocca alla nuova Società nerovrede SanFc fare l’unica mossa possibile in questo momento, ossia rinforzare il gruppo. Altrimenti basta leggere la classifica: 13 partite 9 punti due vittorie e 3 pareggi. Terz’ultimo posto. Punto e a capo. Diciamo subito per sgombrare ogni ragionevole dubbio di questo blasonato Sangi Fc di nuova generazione che dalla Eccellenza dell’altro ieri ha cambiato pelle e finito fra i dilettanti in Terza e poi indove naviga in brutte acque, per non dire peggio. E sia bene inteso che il nuovo preparato e sincerocolligiano Paolo, (foto) chiamato in corsa al suo capezzale per tirarlo fuori dalle sabbie mobile, ilnon ha nessuna colpa. Anzi. Le colpe sono altrove. "Sono venuto volentieri in un ambiente che conoscevo come le mie tasche eho detto no a due richieste in Promozione e in Eccellenza.