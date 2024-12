Davidemaggio.it - Beautiful in replica e stop a Uomini e Donne nel daytime natalizio di Canale 5

Leggi su Davidemaggio.it

5 manda in vacanza la fortissima fascia post prandiale. Dal 23 dicembre,, Endless Love (in onda solo nel weekend),e Amici.La soap sugli intrighi dei Forrester però sarà in onda con delle repliche saltando del tutto nelle giornate del 25 e 26 dicembre. Le puntate inedite torneranno il 7 gennaio 2025. A seguire appuntamento con film e tv movie.My Home My Destiny prosegue con puntate più lunghe (che traineranno il Pomeriggio Cinque targato Dario Maltese). Ricordiamo che al mattino prosegue Mattino Cinque senza Federica Panicucci. Forum è in vacanza da oggi.inneldi5 Davide Maggio.