Anteprima24.it - Avvocato malmenato e rapinato, quattro arresti nel Casertano

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato ha individuato una banda diri responsabili di diversi colpi in tutta la Campania, tra cui una violenta rapina avvenuta nell’aprile 2023 a Caserta a casa dell’Vittorio Giaquinto, come riferito dal Mattino.componenti della banda – due serbi e due italiani, tra cui una donna – sono stati arrestati dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta che ha eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, mentre altri cinque appartenenti al gruppo per cui la Procura sammaritana ha chiesto l’arresto, dovranno essere interrogati dal gip il 19 dicembre come prevede la nuova normativa Nordio. Tra lepersone arrestate ci sarebbe anche colui che ha fatto da palo durante la violenta rapina in casa dell’Giaquinto, dove si introdussero anche altrimalviventi.