Tvzap.it - “Uomini e Donne”, Mario Cusitore torna a sorpresa: l’accusa di Gianni Sperti

News Tv. Il cavaliere è tornato nello studio del dating show di Canale 5 ed ha avuto subito uno scontro molto acceso con l'opinionista, che è andato giù pesante nei suoi confronti. Chi è Mario Cusitore? Mario Cusitore è uno dei corteggiatori più discussi di "Uomini e Donne". Originario di Napoli, lavora per la nota emittente nazionale Radio Kiss Kiss nel programma "Pippo Pelo Show" con gag esilaranti ed è conosciuto come il "re delle pillole". Ha un passato nel mondo del basket, nel ruolo di guardia. A "Uomini e Donne" è sceso per corteggiare l'allora tronista Ida Platano.