Tvzap.it - “Uomini e Donne”, in arrivo l’ex vippone del GF: il nome clamoroso

Leggi su Tvzap.it

News TV. Ieri, 11 dicembre 2024, durante la registrazione di una nuova puntata di, è emerso un colpo di scena che ha suscitato l’interesse dei telespettatori. La tronista Francesca Sorrentino, infatti, ha ricevuto un nuovo corteggiatore che ha attirato subito l’attenzione per la sua provenienza dal mondo del reality. Questo nuovo arrivato, noto per la sua partecipazione a un’edizione del Grande Fratello Vip, ha una storia legata a un’altra celebrità del programma.Leggi anche: “”, colpo di scena tra Martina e il cavaliere: è andata a riprenderselo (VIDEO)Leggi anche: “Grande fratello”, Yulia rompe il silenzio dopo l’uscita dalla casaAindel GFAè inGianluca Costantino, ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip.