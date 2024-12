Ilfattoquotidiano.it - “Un astrologo a un evento sulla lotta contro il cancro in una sala del ministero della Salute”, la protesta degli scienziati

Incredibile ma vero. Unche parla diildurante unal. La presenza di Rino Liuzzi di Conversano “Jupiter”, il 5 dicembre, all’promosso dalla Lega italiana per lai tumori ( Lilt) per la presentazione al ministroOrazio Schillaci dello stato dell’arte e le future prospettiveLilt’ ha tutti i presupposti per un caso politico e non solo. L’Associazione Luca Coscioni e 51 personalità del mondoricerca,scienza epolitica, tra cui Silvio Garattini, hanno infatti scritto una lettera aperta al ministro per chiedere di chiarire pubblicamente la posizione delrispetto a quanto accaduto: “L’astrologia è priva di basi scientifiche e non ha (o non dovrebbe avere) alcuna legittimità in un contesto dedicato alla