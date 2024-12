Iltempo.it - Ue, allargata l'area Schengen: niente controlli per Bulgaria e Romania

entrano a pieno titolo nell'di libera circolazione di. Il Consiglio Ue ha deciso di rimuovere isulle persone ai confini terrestri interni all'dei due Paesi a partire dal primo gennaio 2025. Per la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, Sofia e Bucarest sono ora finalmente e pienamente nell'"a cui appartengono". Per Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, l'ingresso a pieno titolo inè "meritato. Congratulazioni alle persone di entrambi i Paesi che hanno lavorato duramente e a lungo per ottenerlo. Un'più forte significa un'Europa più sicura e unita". Per la presidenza ungherese si tratta di "una grande vittoria per la, lae per l'Europa intera". "Oggi lae laentreranno nell', è un momento storico, perché è tra le cose migliori che ha fatto l'Unione Europea, insieme all'euro e al mercato unico", ha detto il commissario agli Interni Magnus Brunner arrivando al Consiglio.