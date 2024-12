Ilfattoquotidiano.it - Sono io l’uomo di più ricco del mondo, altro che Musk!

Mi hanno fatto sempre ridere le classifiche degli uomini più ricchi del, leggo per esempio una recente notizia che così dice: Il Nasdaq vola a 20 mila punti. Epiùdelcon 400 miliardi. Perché invece non posso leggere una notizia come questa? L’amore vola nel più alto dei cieli. E Ricky Farina èpiùdelcon 400 miliardi di attimi dilatati dall’estasi dell’amore. Come siete tristi voi esseri umani, miei dissimili, a misurare la ricchezza con i soldi.L’immagine più pietosa delper me è vedere una persona curva su un cartoncino che dice “gratta, gratta, gratta e diventerai turista per sempre”. Alza lo sguardo, smettila di grattare, basta grattare, non ha mica la scabbia la tua vita! Non sottometterti alla tirannia dell’acaro della scabbia.