Iodonna.it - «Sono felice di passare i miei 60 anni proprio qui a Lisbona» ha detto con ironia, prima di intonare "C'era un ragazzo" insieme ai passeggeri

Leggi su Iodonna.it

Per festeggiare i suoi 80, GiMorandi ha scelto un’occasione che racchiude in sé le sue grandi passioni: la musica, il calcio e, naturalmente, un pizzico di quella magia che solo lui sa creare. Sul volo per, destinazione match di Champions League del “suo” Bologna, ha voluto regalarsi e regalare aiun’esibizione improvvisata. Con una dose infinita di energia, ha intonato la sua storica canzone C’era unche come me amava i Beatles e i Rolling Stones e ha ringraziato tutti per gli auguri. GiMorandi, vita e carriera guarda le foto GiMorandi, lo show in aereoIl cantante di Monghidoro ha dimostrato ancora una volta di essere più legato che mai alla sua squadra.