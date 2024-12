Lettera43.it - Sciopero 13 dicembre, Salvini sulla decisione del Tar: «Sarà il caos»

Dopo ladel Tar del Lazio, che ha accolto la richiesta dell’Usb di sospendere la precettazione di Matteoche il 10aveva ridotto a quattro ore logenerale dei trasporti proclamato per venerdì 13, il vicepremier ha commentato: « Abbiamo fatto tutto il possibile per difendere il diritto alla mobilità degli italiani. Per l’ennesimo venerdì die disagi, i cittadini potranno ringraziare un giudice del Tar del Lazio».LEGGI ANCHE: Congresso della Lega Lombarda, le strategie dietro i candidati e la linea diLuigi Sbarra: «Non si può mettere in discussione l’attuale disciplina che regola gli scioperi».Parole al quale ha replicato Luigi Sbarra, il segretario generale della Cisl: «Le norme sullosono già codificate e condivise: non si possono cancellare con un atto unilaterale da parte di un ministro o di un governo.