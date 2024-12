Oasport.it - Quando parte Sofia Goggia oggi nella seconda prova a Beaver Creek: orario esatto, n. di pettorale, tv

Lacronometrata della discesa libera femminile, valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, in programma a, negli Stati Uniti, vedrà al via 52 atlete da 14 Paesi: saranno 10 le azzurre in gara, tra le quali, 12maprimadisputata ieri.Lo start dellaavverrà alle ore 19.00 italiane:sarà al cancelletto dinza con ilnumero 8: dalla 1 alla 5 l’intervallo dinza è di 2’00”, mentre dalla 6 le atlete partiranno ogni 1’20”, dunque, salvo ulteriori interruzioni, lacronometrata dell’azzurra avrà inizio alle ore 19.12.00 italiane.Per lacronometrata della discesa libera femminile, valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, non sarà fruibile la diretta tv, né sarà possibile seguire la diretta streaming, invece la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.