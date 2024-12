Metropolitanmagazine.it - Ozzy Osbourne vuole riunire i Black Sabbath nel suo ultimo concerto: la conferma arriva da Geezer Butler

I rumours su una possibile reunion traed istavano circolando da tempo. Nei primi mesi dell’anno, l’artista “non voleva lasciarsi scappare l’occasione” di suonare per l’ultima volta con la band ed insieme al batterista e co-fondatore Bill Ward.A maggio,ha condiviso un pensiero sullo show finale alla Birmingham Arena nel 2017, durante un episodio del suo podcast The Madhouse Chronicles, dicendo di essere triste che Ward non fosse lì. Il batterista aveva interrotto i rapporti con il gruppo metal nel 2012, dovuto a quello che sostiene essere un “contratto irragionevole“. La voce di Mr Crowley inoltre, aveva dichiarato che sentiva i“incompleti”, aggiungendo: “Se vogliono fare un live con Bill, vorrei cogliere la palla al balzo. Quanto potrebbe essere fantastico? Se andassimo in un club o da qualche parte senza preavviso.