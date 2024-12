Nuoto Mondiali vasca corta Budapest 2024 | bis di Razzetti è argento anche nei 200 farfalla

Leggi su Sportface.it

Albertopiazza il bis nella terza giornata deidiindi. Dopo la medaglia d’nei 200 misti nella giornata inaugurale, il classe ’99 di Lavagna si è ripetutonei 200, cogliendo un altro secondo posto con il nuovo record europeo (1:48.64). L’azzurro si è dovuto inchinare al cospetto del canadese Ilya Kharun, davanti a lui per 4 decimi grazie ad una gara in rimonta, con il sorpasso suche è arrivato nell’ultima. A completare il podio con la medaglia di bronzo c’è il polacco Krzysztof Chmielewski.Raggianteai microfoni di Rai Sport dopo l’: “Sono molto contento del risultato ottenuto. Ho fatto meglio di Abu Dhabi e sono riuscito a buttare giù il record europeo e italiano. Quando faccio una gara, indipendentemente dalla forma in cui sono, vado sempre al 100 per 100.