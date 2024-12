Ilrestodelcarlino.it - Non esiste l'equazione immigrazione=delinquenza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Parliamo di delinquenza e immigrazione. Quando mio padre, emigrato dal Sud negli anni Cinquanta a Milano cercava lavoro, come tanti altri, in attesa di trovarlo, durante il peregrinare tra ditte e fabbriche non rubava, non spacciava e non importunava le donne che incontrava lungo la strada. Questa storia che la mancanza del lavoro porta inevitabilmente a delinquere è la solita scusa dei filosofi della domenica che tendono a giustificare qualsiasi violazione di legge. Gianni Lamorte