New logo Icec call for artist c’è tempo fino al 30 gennaio

Arezzo, 12 dicembre 2024 – In occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, l’Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese () lancia un openper dare vita al NUOVOdell’Istituzione. “Scopo dell’iniziativa” – spiega la presidente Elisa Canocchi – “è quello di aggiornare e ravvivare l’immagine che l’Istituzione dà di sé stessa, tale da rappresentare la trasformazione che l’Istituzione sta attraversando”. Questa “chiamata”, quindi, è aperta adi, associazioni, studenti, liberi cittadini che dovranno inviare la propria candidatura e un'idea progettuale, compilando il modulo, entro e non oltre il 302025. A seguito della selezione, il Consiglio sceglierà il miglior progetto. L’a/collettivo/libero cittadino selezionato riceverà un premio in prodotti enogastronomici.