Lanazione.it - Nel cuore della provincia di Lucca un nuovo modello di scuola per il futuro

Neldinasce un progetto educativo ambizioso e innovativo che promette di rivoluzionare il sistema scolastico locale e non solo. Il Polo Fermi-Giorgi, promotore e coordinatore dell'iniziativa denominata "-dal-", apre le porte a tutte le scuole del comprensorio, mirando a offrire una nuova esperienza didattica basata su metodi sperimentali e tecnologie avanzate. La presentazione ufficiale si è tenuta il 4 dicembre scorso nei locali dell'Istituto Giorgi di via Santa Chiara, recentemente ristrutturati e in fase di rifinitura. Gli spazi, destinati ad ospitare la sperimentazione, rappresentano iloperativo del progetto. Tra le peculiarità di questa nuova configurazione educativa vi sono ambienti pensati per un apprendimento integrato e stimolante: una sala giochi, uno spazio dedicato alla musica, un'area per dibattiti e persino una sala video.