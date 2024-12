Calciomercato.it - Muro Juventus con Gatti e Danilo: il futuro è già scritto

Leggi su Calciomercato.it

La Juve stende il Manchester City e ritrova il sorriso: da applausi le prestazioni dei due difensori bianconeri Svolta, con Thiago Motta che si rilancia in Champions League. Il tecnico bianconero vince il duello contro Guardiola, sempre più in crisi di risultati con il suo Manchester City.Federico(LaPresse) – Calciomercato.itVlahovic e McKennie stendono i campioni d’Inghilterra e consegnano tre punti fondamentali ai bianconeri nella corsa agli ottavi di finale. Un successo vitale inoltre in un momento complicato per la squadra e lo stesso allenatore, al primo vero crocevia della stagione e un successo che mancava da quattro partite tra campionato e coppa. Ecco finalmente la Juve di Motta: frizzante e cinica davanti, ma allo stesso tempo solidissima davanti Di Gregorio. A spiccare è la prova in particolare di Federicoinvalicabile e decisivo anche sulla rete del vantaggio (sforbiciate volante) in occasione del vantaggio firmato da Vlahovic.