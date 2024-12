L’ultimo giorno di Pompei? Sulla data forse aveva ragione Plinio

Leggi su Ildenaro.it

di: un nuovo studio pubblicato sull’E-Journal degli Scavi – che si pone interrogativi sui cambiamenti climatici e le pratiche agricole nel mondo antico – non esclude ladel 24 agosto del 79 d.c., come tramanda, da molti messa invece in discussione. Lo studio è dedicato appunto alladell’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., che distrusseed Ercolano, e cheil Giovane ricorda per il 24 agosto, ma che da tempo è stata messa in dubbio a favore di unapiù in là nell’anno. Gli autori della ricerca ora pubblicata, che presenta i risultati di un progetto di archeologia sperimentaledurabilità di iscrizioni a carboncino nonché un aggiornamento sullo studio delle fonti letterarie e archeobotaniche, concludono invece che al momento non ci sono sufficienti elementi per scartare ladel 24 agosto, presente già nei più antichi manoscritti.