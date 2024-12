Lazio-Inter | designato l’arbitro del match

Leggi su Ilnerazzurro.it

arbitro. Lo stadio Olimpico di Roma sarà il teatro del posticipo della sedicesima giornata del campionato di Serie A, che vedràeddarsi filo da torcere per continuare a presidiare le zone alte della classifica.L’andrà a Roma per lanciare un messaggio, ovvero quello di essere ancora la squadra da battere, mentre lavorrà giocare un brutto scherzo ai suoi avversari proprio come accaduto nello scorso weekend con il Napoli di Antonio Conte, permettendosi così il lusso di battere le due rose che vengono indicate come pretendenti al titolo e assumendo di forza lo status di terza in gioco per l’obiettivo più grande, al momento occupato dall’Atalanta.arbitro: sarà ChiffiCon ogni probabilitàper quanto vi è in ballo sarà una partita molto fisica, a tratti sporca e sicuramente giocata ad altissima intensità ed aggressività, con la stanchezza che potrebbe man mano prevalere sul resto visti gli impegni europei infrasettimanali delle due squadre.