L’albero realizzato con l’uncinetto. Abete spaciale a Roccafluvione

È un Albero di Natale speciale, quello che è stato acceso domenica 8 dicembre in piazza Aldo Moro, nel paese di. Si tratta di uncomposto interamente da mattonelle ricamate ad uncinetto. È alto circa sei metri ed è formato da più di 1500 quadratini di stoffa, cuciti dalle donne del paese. L’iniziativa delricamato era stata proposta dal Comune died era rivolta sia a chiunque avesse avuto manualità con il ’cucito’, sia a coloro che avessero avuto voglia di fare volontariato a beneficio del paese. Per oltre un mese, numerose signore e ragazze fluvionesi si sono messe all’opera, ricamando le stoffe colorate, per poter allestire il variopinto Albero di Natale che, durante il periodo delle festività natalizie, decorerà la piazza principale di