Jovanotti ospite di Belve: l'annuncio di Fagnani sui social

Mentre iparlano ancora dell’intervista a Teo Mammucari, Francescaha anticipato il nuovoper la prossima puntata di. L’appuntamento del 17 dicembre, che chiuderà la stagione su Rai 2, vedrà la presenza in studio di Lorenzo. Il poliedrico artista, tornato sulla scena musicale con il singolo Montecristo che anticipa il nuovo album atteso nel gennaio 2025, si racconterà rispondendo alle domande, a volte pungenti, della conduttrice. Spazio probabilmente anche al suo incidente in bicicletta del 2023, che lo ha tenuto a lungo lontano dal palco.è stato annunciato direttamente dacon un post su Instagram: «E poi martedì prossimo arriva lui. Che felicità», ha scritto la giornalista nella didascalia di una loro foto in studio. Entusiasta anche l’artista: «Sarò da “LEI” con molta gioia».