Ilrestodelcarlino.it - Indagati tre dirigenti comunali a Ravenna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 12 dicembre 2024 – Tresono statidalla procura europea di Bologna in seguito a uno specifico esposto della lista civica de ’la Pigna’ circa il bando ’Dare’ assegnato a Legacoop Romagna per un totale di quasi 242 mila euro. I diretti interessati sono già stati raggiunti da avviso di garanzia: in particolare gli inquirenti vogliono capire se possano o meno avere violato le specifiche norme legate ai bandi europei. Sebbene ampiamente menzionato nell’esposto, non risulta invece indagato l’allora sindaco e neo-governatore regionale Michele de Pascale. Sulla base di quanto delineato a suo tempo dalla capogruppo Veronica Verlicchi, i dubbi erano nati dall’assegnazione a Legacoop Romagna del bando per il progetto europeo ’Dare’: soldi prelevati da un fondo di 5 milioni di euro finanziato da risorse europee (da qui la competenza territoriale del fascicolo non assegnato alla procura dima a quella europea di Bologna-Eppo).