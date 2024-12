Thesocialpost.it - Incidente Milano, il gesto disperato della mamma: «Ha allontanato da sé il passeggino per salvare i figli»

L’ultimodi una, che ha visto un camion arrivarle contro a tutta velocità. Quando la motrice del mezzo ha agganciato i vestiti di Rocio Romero Espinoza, 34 anni, lei istintivamente ha spinto via da sé ilcon i duedi un anno e mezzo. I suoi due gemellini. Senza nemmeno tentare di mettersi in salvo, concentrata soltanto su loro. Come spiegato dal CorriereSera, la donna è morta sul colpo sotto gli occhiMaruja che viene solo ferita di striscio dal camion. I suoi piccoli sono finitisull’asfalto, con ilgirato su un lato. Le urlavittima si sono mischiate a quelle di chi assiste all’. Il ragazzo alla guida è ripartito senza fermarsi.Sull’asfalto è rimasto uno stivaletto di pelle marrone scamosciata, un guanto di lana e il corpodonna, avvolto da un telo termico e da una coperta verde.