Sport.quotidiano.net - I precedenti. Bilancio positivo per gli azzurri: 15 vittorie contro 11

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Torino è una delle squadre che l’Empoli ha affrontato più volte nella sua storia, precisamente 41 con unfavorevole visti i 15 successi(l’ultimo quest’anno in Coppa Italia a Torino)gli 11 granata, oltre a 15 pareggi. Ventiquattro le volte che le due compagini si sono incrociate in Serie A con l’Empoli vittorioso in 8 occasionile 5 del Torino, anche se negli ultimi 10ne sono arrivate soltanto 2, entrambe comunque al Castellani. L’ultima lo scorso 6 aprile con le reti di Cambiaghi, Cancellieri e Niang al 94’ dopo che Zapata per due volte aveva riportato in parità la squadra allenata allora da Juric. L’ultimo successo del Torino risale invece a un anno fa esatto quando all’Olimpico Grande Torino i padroni di casa si imposero con un gol del solito Zapata.