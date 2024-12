Ilrestodelcarlino.it - I carabinieri in ospedale. Regali e sorrisi per i piccoli pazienti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Come ogni anno, anche per questo 2024 inon hanno fatto mancare la loro vicinanza ai bimbi che passano questo periodo di festa ricoverati in. In vista delle festività Natalizie, i militari dell’Arma bolognesi hanno anzi ‘raddoppiato’ le visite. E così ieri i militari della stazione San Ruffillo e della stazione Bologna sono andati a far visita aidell’Istituto delle Scienze Neurologiche del Bellaria e dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Sant’Orsola, per portare loro giocattoli in dono e un momento di allegria. Ad accompagnare iin questa mattinata di solidarietà i volontari dell’associazione Bimbo Tu e i soci di UniSalute, oltre ai dirigenti sanitari delle strutture.