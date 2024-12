Tutto.tv - Helena Prestes in lacrime dopo una sorpresa al GF: cosa è successo

Questo è un momento piuttosto delicato peral Grande Fratello. La ragazza, infatti, si è inimicata buona parte della casa per aver scelto di portare in tugurio con sé Lorenzo Spolverato. Ad ogni modo, se nell’abitazione tutti sono contro di lei, la giovane gode di tanti fan al di fuori della trasmissione. I suoi sostenitori, infatti, hanno deciso di farle unache l’hanno commossa.peral GF: la sua reazioneQuesta mattina, sulla casa del Grande Fratello è sorvolato un aereo con un messaggio importante per. Il velivolo ha trascinato uno striscione con su scritto: “Sei fortissima #DayMary + Heleners“. Il messaggio in questione, breve ma intenso, ha emozionato particolarmente la giovane, non solo per il suo contenuto, ma anche per il fatto che provenisse da persone a lei molto care.