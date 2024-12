Lanazione.it - Firenze, Concerto nell’Rsa: i ragazzi delle medie suonano Chopin e Coldplay per gli anziani

, 12 dicembre - Sono arrivati con i loro violini, le loro chitarre, i loro flauti e il loro pianoforte. E poi hanno messo in scena undi oltre un’ora. Venti studenti della scuola media Redi dell’Istituto comprensivo Caponnetto di Bagno a Ripoli hanno suonato per i circa 50ospiti dell’Rsa San Lorenzo, proprio all’interno della struttura che si trova in via del Guarlone a. Ini sul palco, glinel pubblico ad ascoltare ed applaudire. È l’iniziativa che è andata in scena giovedì 12 dicembre presso la residenza sanitaria assistita gestita dal Consorzio Zenit, dove glisi sono emozionati di fronte alle delizie musicali dei giovanissimi studenti che seguono l’indirizzo musicale nel loro percorso scolastico. Tante le musiche di vari generi che si sono susseguite durante lo spettacolo: Valzer di, Viva la Vida dei, My heart will go on di Celine Dion, Easy Winners di Scott Joplin, Can Can di Offenbach, e ancora Giuliani, Brower, brani jazz e rock'n roll, per finire con il classico natalizio Oh happy day.