Sport.quotidiano.net - Eccellenza, Coppa Italia. Ponsacco avanti ai calci di rigore. I Mobilieri volano in semifinale

Leggi su Sport.quotidiano.net

5 PERIGNANO 4: Campinotti,Crecchi, Di Giulio, Mancini, Colombini, Pini, Guerrucci (46’ st Pisani) Borselli, Andreotti (28’ st Imbrenda), Morana (31’ st Morocco), Fischer (22’ st Regoli). A disp. Lampignano, Gemignani, Penco,Riccomi, Steffich. All. Macelloni. FRATRES PERIGNANO: Serafini, Bresciani (21’st Ricci), Mogavero (48’ st Carrai), Gamba, Genovali, Lucaccini , Mariani (15’ st Badalassi), Zocco (28’ st Regoli) Taraj, Cutroneo (1’ st Viola), Ro ssi. A disp. Becherini, Lupi, Zampardi, Ferrari. All. Falivena. Marcatori: 31’ st Andreotti, 45’st Rossi. Arbitro: Noto di Pisa (Rastrelli – Di Legge). Note: Amm.Campinotti, Marrocco; Angoli 1 a 3 Rec: 0 pt–7 st ; Spettattori 100.- Il torneo tricolore è favorevole aiguidati da Macelloni che si qualificano per ladisuperando al verdetto decisivo deldii Fratres Perignano di Falivena.