Tuttivip.it - “E ora sono ca…”. Grande Fratello, la decisione su Lorenzo è roba che fa crollare la casa. E Shaila

Dopo il calo di ascolti registrato nel mese di novembre, ilsembra finalmente intravedere una luce in fondo al tunnel. L’ultima puntata, andata in onda lunedì 9 dicembre, durante la quale è stata eliminata Federica Petagna e Yulia Bruschi ha dovuto abbandonare ladopo la denuncia per violenze fatta dal suo ex compagno Simone Costa, ha registrato un discreto riscontro, con 2.382.000 telespettatori e uno share pari al 18,79%. Un segnale di ripresa per il reality condotto da Alfonso Signorini, che punta ora a mantenere vivo l’interesse del pubblico.Il programma promette ulteriori novità per la puntata del 16 dicembre, quando nuovi ingressi potrebbero portare una ventata di dinamismo. Tra i nomi trapelati figurano Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta ed Eva Grimaldi, personalità amate dal pubblico e pronte a ravvivare le dinamiche nella