Corea del Sud il presidente Yoon difende la legge marziale | Il Parlamento è un mostro che distrugge la democrazia

Ildelladel SudSuk-yeol si è rivolto ancora alla nazione in un discorso trasmesso dalle televisioni locali, a riportarlo è l’agenzia Yonhap. È la seconda volta dopo la dichiarazione della, poi bocciata, il 3 dicembre.ha però volutore il suo atto politico il cui fine, come ha ribadito, era «proteggere la nazione e normalizzare gli affari dello Stato». Ma non si è solo difeso, ilche ha già superato una prima richiesta di impeachment – non ha raggiunto il quorum – ha attaccato l’opposizione che detiene la maggioranza in: «L’Assemblea nazionale è diventata unchel’ordine costituzionale della libera».L’impeachmentha difeso la sua dichiarazione dicome un atto di governo e ha negato le accuse di insurrezione che gli sono state rivolte, giurando di combattere fino all’ultimo momento contro le inchieste aperte.