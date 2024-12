Lanazione.it - Bimbo di 10 mesi maltrattato. A processo la mamma e altre due persone

Abbandono di minore, lesioni gravissime, maltrattamenti in famiglia. Sono le accuse per le quali una donna nigeriana è stata rinviata a giudizio dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Perugia, insieme a un’altra donna e a un uomo a cui la donna, secondo quanto accertato, affidava il figlioletto nel fine settimana. Tutti e tre di nazionalità nigeriana, compariranno davanti al tribunale del capoluogo umbro il 7 ottobre. Le indagini sui presunti maltrattamenti erano partite nel maggio del 2022, quando il bambino, che aveva dieci, venne portato al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia da un uomo. Il bambino era bagnato, avvolto in una coperta, aveva un importante trauma cranico, causato da una caduta dall’alto. Il piccolo venne affidato ai medici quando era in arresto cardiocircolatorio, a causa, si accerterà, di una forte ipotermia.