Beko un Natale in ansia Tra un mese la verità | Posizione inaccettabile

Comunanza, 12 dicembre 2024 – Undiverso, quello che vivranno i lavoratori dellache rischiano il posto di lavoro: oltre 700 nelle Marche, 320 dei quali a Comunanza. Festività da trascorrere con un velo di tristezza nel cuore e con tanta preoccupazione per un futuro occupazionale che si preannuncia ancora incerto. Prima di un, infatti, non ci saranno ulteriori novità, dopo che la multinazionale ha preso tempo, al termine del vertice di martedì scorso al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Per ora la chiusura dello stabilimento comunanzese (oltre al ridimensionamento del personale nella sede fabrianese) è stata confermata dall’azienda, che però è stata messa alle strette dal ministro Adolfo Urso, il quale ha minacciato di applicare le sanzioni previste dalla golden power qualora lanon dovesse tornare, a metà gennaio, con un piano diverso che possa salvaguardare i posti di lavoro.