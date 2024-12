Inter-news.it - Barella: «Vivo il calcio in un altro modo! Thuram? Ci ha migliorati»

Nicolòsul suodi concepire oggi il, ma anche sulla sua Inter. Poi belle parole anche su Marcuse sul gruppo. Battuta su Lazio-Inter. CAMBIATO – Nicolò, intervistato da DAZN, si esprime sulla sua crescita da calciatore in questi anni: «Ho cambiato ildi vivere il, cercando sempre di vincere, mostrare il mio valore, ma con più serenità e meno arroganza. Penso ad aiutare la squadra e i compagni, magari quando ero più giovane non arrivavo a fare questo ragionamento. Cerco di divertirmi al 100% e me li godo più che posso. Nel miodi giocare, ho cercato di perfezionare delle cose: prima ero più attratto di un recupero palla o di un gol, ma poi c’è tanto lavoro dietro, è questo l’ho imparato dai miei compagni con più esperienza. Tipo Mkhitaryan, che è fortissimo, ma non tutti sanno che lavoro fa dietro.