Quotidiano.net - Auto in crisi nera, vendite a picco. Urso all’Ue: il green deal è una follia

"L’Ue obbliga l’industria a produrre e vendere meno macchine endotermiche. Per questo stanno chiudendo gli stabilimenti, mandando in cassa integrazione e addirittura licenziando gli operai. Questa è ladel". Adolfosoffia sul fuoco di una polemica che i dati sulle immatricolazioni rendono mese dopo mese sempre più rovente. Intervenendo all’assemblea dell’Anfia, l’associazione di filiera dell’motive, il ministro delle Imprese e del Made in Italy chiede all’Europa un passo indietro sulle multe miliardarie che, dal prossimo anno, le casemobilistiche dovranno pagare se produrranno ciò che il mercato richiede, ovvero modelli endotermici in quantità necessaria a soddisfare la domanda dei clienti che non vogliono passare all’elettrico. "Abbiamo la necessità di cambiare strada per raggiungere l‘obiettivo di una piena decarbonizzazione in Europa.