Lanazione.it - Arena-Tramoni. E’ già ballottaggio

Leggi su Lanazione.it

Si va verso la quasi totale conferma della formazione scesa in campo sabato scorso contro il Mantova. Il tecnico Inzaghi infatti non dovrebbe toccare né la linea difensiva, né tantomeno il centrocampo, con l’unico dubbio della possibile titolarità dicontro il Bari. Confermato ancora una volta dal primo minuto Giovanni Bonfanti al fianco di Caracciolo e Canestrelli, mentre a centrocampo il quartetto composto da Touré, Marin, Piccinini e Angori non dovrebbe essere toccato. In attacco, visto il momento di appannamento di Nicholas Bonfanti, appare praticamente certo l’impiego di Lind dal primo minuto, mentre sulla trequarti il dubbio è se confermare Moreo eoppure, appunto, inserire. Out sia Vignato, che anche ieri non si è allenato, sia Mlakar, che non recupererà prima del Modena.