Lapresse.it - Antonio Ricci (Striscia) premiato dal Codacons: ‘Amico del consumatore 2024’

ha ricevuto il premiodel, prestigioso riconoscimento conferito annualmente dal. Per “l’instancabile dedizione alla trasparenza e alla tutela dei diritti dei cittadini”, ha ricordato il fondatore e presidente dell’associazione Carlo Rienzi, che hail papà dila notizia presso la Sala Congressi di Palazzo Rospigliosi a Roma. Rienzi ha accoltochiedendogli se si sia mai sbagliato con qualcuno o qualcosa: “Noi diamo la possibilità a tutti di poter rispondere – spiega– e non partiamo mai con un pregiudizio su una persona o su qualcosa. Usiamo il punto di domanda e non quello esclamativo, che è rigido come un manganello. Noi andiamo a chiedere e, se qualcosa non torna, tutti hanno la possibilità di avere il diritto di replica.