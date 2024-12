Ilgiorno.it - Ambrogino d’oro alla memoria per Licia Pinelli: “Un atto di rispetto per il suo impegno civile”

Milano, 12 dicembre 2024 – Il 10 gennaio il Comune di Milano consegnerà l'd'oro a, vedova del ferroviere Giuseppe (accusato ingiustamente della strage e morto precipitando da un balcone della questura di Milano il 16 dicembre 1969) scomparsa lo scorso 11 novembre. Per il sindaco Beppe Sala l’d'oro''è undiper il suo, ma è anche il ringraziamento a lei esua famiglia per la fermezza e la lucidità con cui hanno trasformato il dolore per la morte di Pino, la 18esima vittima di piazza Fontana, in una battaglia di dignità e di pace, per la verità e per la giustizia'', ha spiegato il primo cittadino Salacommemorazione ai 55 anni dstrage. Milano 15112024 Silvia e ClaudiaFUNERALIfoto Ansa Salmoirago Le figlie Silvia e Claudia "Ci ha fmolto piacere", osservano le figlie della coppia, Silvia e Claudia.