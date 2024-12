Lanazione.it - Volti e storie: l'ex parà e lo scalatore di montagna. Calenzano, quei sogni spezzati delle vittime

Firenze, 11 dicembre 2024 – All’angolo dell’ingresso dello stabilimento Eni di, c’è un fratello che vuole uscire da questo strazio. Che non è dato soltanto dalla morte, ma anche dal non poter neppure riavere il corpo del defunto. Invoca un feretro. Pretende di posare una mano su quel legno che custodisce carne della sua carne. In questa parte di Toscana, a pochi chilometri da Firenze, l’inverno è già arrivato. Un vento freddo dal nord ha portato la notizia che tutti immaginavano, ma nessuno osava pronunciare: sono in tutto cinque leprovocate dall’esplosione di lunedì mattina, deflagrata nel deposito di via Erbosa. Più due feriti gravi, che combattono tra la vita e la morte. Ieri i vigili del fuoco hanno ritrovato i corpi degli ultimi tre dispersi, che si vanno ad aggiungere ai due morti accertati qualche ore dopo il disastro.