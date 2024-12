Lapresse.it - Ucraina, Mosca: “6 missili Atacms contro base aerea Rostov, risponderemo”

Stamattina l’“ha lanciato un attaccostico con armi occidentali di alta precisionel’aeroporto militare di Taganrog, nella regione di“. È quanto riferisce il ministero della Difesa russo, citato dalle agenzie di stampa russe, aggiungendo che “durante le indagini è stato stabilito in modo affidabile che sono stati utilizzati 6balisticidi fabbricazione americana”. Secondo quanto riferito da, 2 deisono stati abbattuti e gli altri 4 sono stati deviati da sistemi elettronici. Il ministero russo della Difesa ha aggiunto che “a seguito della caduta di frammenti di, ci sono feriti fra il personale”, ma ha aggiunto che non sono stati danni di grave entità. “Due edifici nell’area tecnica del campo d’aviazione e tre unità di veicoli militari, così come auto civili nel parcheggio adiacente al campo d’aviazione, hanno riportato danni lievi (cioè tagli da schegge)”, ha riferito il ministero.